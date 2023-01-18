وزير النفط الليبي يبحث تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الإمارات

التقى وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الليبية، محمد عون، بوزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل محمد المزروعي، على هامش مشاركته في “أسبوع أبوظبي للاستدامة” المقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي تحت شعار نحو مرحلة انتقالية لانبعاثات صفرية بحلول 2050.

واستهل وزير النفط الليبي اللقاء بشكر نظيره الإماراتي علي دعوته لحضور هذا الأسبوع الهام والذي يحضره عدد كبير من رؤساء ووزراء دول العالم.

وأبدى الوزير الإماراتي خلال اللقاء استعداده لتبادل المعلومات والخبرات والزيارات مع وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الليبية في شتى مجالات الطاقة.

وأشار إلى أن بلاده على استعداد للتعاون ووضع تجاربها وخبرتها لمصلحة البلدين وأعطى شرح تفصيلي لعمل وزارته وأفاد بأن توحيد كافة أوجه الطاقة في وزارة واحدة قد أفاد دولتهم في التخطيط والتنفيذ والتوفير.

من جهته أوضح محمد عون، مخططات وزارة النفط والغاز ورؤيتها لمستقبل قطاع النفط في ليبيا وآلية العمل التي تعود بالفائدة على البلاد وتساهم في التخفيف من حدة الأزمة العالمية نظراً لموقع البلاد المتميز وقربه من البلدان المشترية للنفط الخام والغاز.

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وفي ختام اللقاء اتفق الطرفان على الاستمرار في التواصل وتبادل المعلومات والتنسيق لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين.