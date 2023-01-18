نائب رئيس الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة يكشف لـ “ليبيا الحدث” عن عدد الحجاج لهذا العام

أوضح نائب رئيس الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة صبري البوعيشي، أن حصة حجاج ليبيا وصلت الى عدد 7800 حاج، وهو العدد الرسمي الذي كان من حصة ليبيا قبل جائحة كورونا.

البوعيشي، وفي تصريحات خاصة لـ “ليبيا الحدث”، قال: “الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، تلقت دعوة، من وزارة الحج السعودية لحضور مؤتمر الحج الذي أقيم بمدينة جدة الذي كان لوزراء الحج على مستوى العالم الإسلامي وكان وفد دولة ليبيا برئاستي، واعطيت في هذا المؤتمر إجراءات الترتيبات لموسم الحج هذا العام، ورجعت حصة حجاج ليبيا الى عدد 7800 حاج الذي كان قبل جائحة كورونا”.

وأشار البوعيشي، إلى أن “الفئة العمرية المستهدفة هي من عمر السبعين عام أو الخمسة وسبعين عام، ولكن الشرط الأهم هو الاستطاعة الصحية”، موضحاً بأنه “لن يكون هناك قرعة هذا العام، وسيتم أخذ نتائج قرعة عامي 2020 و2021 التي لم يكن بها حج بسبب جائحة كورونا”.

وتابع: “الهيئة لأول مرة تكون على مستوى ليبيا، وهي مكونة من 6 اشخاص رئيس ونائب وأربعة أعضاء من المنطقة الشرقية والوسطى والغربية والجنوبية والجبل والساحل الغربي، ولأول مرة تشكل لجنة ورئاسة للهيئة بهذه الطريقة، واخذنا شعار “الحج يجمعنا” ونحن بعيدا عن التجاذبات السياسية وكل الإجراءات أخرى”.

وأضاف: “نحن نعمل في الهيئة حسب التعداد العام للسكان، وهي نسبة كل مدينة في ليبيا”، نافيا ما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن الأعداد ستقسم على نسبة السكان، معطياً مثال بأن بنغازي سيكون بها 700 حاج، ودرنة 155 حاج، وطبرق 166 حاج، وأجدابيا 165 حاج، مطمئناً بأن الهيئة تعمل في كل ربوع ليبيا