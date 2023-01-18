مقرر لجنة 5+5 ينفي تشكيل قوة مشتركة بهدف تأمين حقول النفط

نفى مقرر اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 مصطفى يحي تشكيل قوة مشتركة بهدف تأمين حقول النفط، مشيرا إلى أن القوة المشكلة مهمتها تأمين عمل لجنة المراقبين المحليين والدوليين.

وأضاف يحي إن اللجنة العسكرية تسعى إلى تنفيذ بنود وقف إطلاق النهار، وليس إلى توحيد العسكرية أو تعيين واختيار أسماء لشغل مناصب قيادية في المؤسسة العسكرية، بحسب ما نقلت قناة “الحدث”.

كما نفى مقرر اللجنة العسكرية الليبية المشتركة، الحديث عن مساع للجنة لتعيين رئيس أركان موحد معتبرا أن توحيد المؤسسة العسكرية، ليس من صلاحيات اللجنة.