المشري: سُعدت بزيارة رئيس جهاز المخابرات التركية إلى مقر مجلس الدولة

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أعرب رئيس مجلس الدولة خالد المشري، اليوم الأربعاء، عن سعادته بزيارة رئيس جهاز المخابرات التركية إلى مقر المجلس بطرابلس.

وقال المشري عبر تويتر: “سُعدت بزيارة رئيس جهاز المخابرات التركية السيد هاكان فيدان والوفد المرافق له، في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس، فقد أكدنا خلال اللقاء على عمق العلاقات التاريخية بين ليبيا وتركيا وأهمية تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، وضرورة التعاون والتنسيق بشأن القضايا والملفات الثنائية والدولية”.

وأضاف المشري، أنه تم عقد اجتماع موسع رفقة نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي ورئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، في حضور رئيس جهاز المخابرات التركية هاكان فيدان.

وقال، “تباحثنا خلال الاجتماع حول مستجدات العملية السياسية في ليبيا، والسبل الكفيلة بتذليل العقبات التي تواجهها، وتكثيف الجهود للسير نحو إنجاز الانتخابات وفق أسس دستورية وقانونية سليمة”.