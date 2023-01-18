شركة الكهرباء الليبية تبحث تحسين وضع شبكتها وآلية التوزيع على المناطق النائية

عقد رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء الليبية، اليوم الأربعاء، اجتماع مع مدراء إدارات التوزيع عن المنطقة الشرقية والغربية والجنوبية والوسطى الموزعة بكافة مناطق ليبيا.

وقال المكتب الإعلامي لشركة الكهرباء الليبية إن الاجتماع ناقش وضع شبكة التوزيع الخاصة بالكهرباء الموزعة على كامل ربوع البلاد والاستماع لكل مدير إدارة كلا حسب منطقته من حيث جهد التوزيع للتيار الكهربائي والإمكانية والقدرة التوزيعية مع إصدار تعليماته بتوفير كامل النواقص والاحتياجات للإدارات المعنية.

وشدد رئيس مجلس إدارة الشركة خلال الاجتماع على ضرورة الاهتمام بآلية توزيع التيار الكهربائي على المناطق ذات المسافات البعيدة ودرجات الحرارة المنخفضة التي تشهدها الذروة الشتوية.

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