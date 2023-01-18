ليبيا الان

شركة الكهرباء الليبية تبحث تحسين وضع شبكتها وآلية التوزيع على المناطق النائية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

عقد رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء الليبية، اليوم الأربعاء، اجتماع مع مدراء إدارات التوزيع عن المنطقة الشرقية والغربية والجنوبية والوسطى الموزعة بكافة مناطق ليبيا.

وقال المكتب الإعلامي لشركة الكهرباء الليبية إن الاجتماع ناقش وضع شبكة التوزيع الخاصة بالكهرباء الموزعة على كامل ربوع البلاد والاستماع لكل مدير إدارة كلا حسب منطقته من حيث جهد التوزيع للتيار الكهربائي والإمكانية والقدرة التوزيعية مع إصدار تعليماته بتوفير كامل النواقص والاحتياجات للإدارات المعنية.

وشدد رئيس مجلس إدارة الشركة خلال الاجتماع على ضرورة الاهتمام بآلية توزيع التيار الكهربائي على المناطق ذات المسافات البعيدة ودرجات الحرارة المنخفضة التي تشهدها الذروة الشتوية.

 

Trending

دبيبة: نتمسك بوحدة ليبيا ونرفض أي محاولات لتقسيمها
Trending

رئيس مجلس النواب: أتوقع إعلان خارطة طريق لليبيين قريباً

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

أضف تعليقـك