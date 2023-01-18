الهلال الأحمر يشكل قافلة لإعانة متضرري سيول طلميثة

أعلنت جمعية الهلال الأحمر فرع بنغازي، تشكيل قافلة متكونة من جمعية الهلال الأحمر الليبي ولجنة الأزمة بالمنطقة الشرقية بالحكومة الليبية والهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات.

وأوضحت الجمعية، أن الخطوة جاءت فور ورود نداء استغاثة لجمعية الهلال الأحمر الليبي فرع بنغازي من الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي بخصوص هطول أمطار غزيرة أدت إلى فيضانات في منطقة طلميثة، نزح على إثرها عدد 58 أسرة وبتنسيق وإشراف من الأمانة استعد فريق الاستجابة بفرع بنغازي المكون من فريق الطوارئ وفريق القوافل الطبية للتوجه لمنطقة طلميثة وتقديم العون والمشاركة في عملية الاستجابة.

واحتوت القافلة على أطباء وأدوية وإغاثة غذائية وأغطية ومواد تنظيف لمساعدة وإعانة المواطنين الذين تعرضت منازلهم للسيول جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة.