المشاي يوجه بتوفير الاحتياجات لتحسين وضع شبكة الكهرباء

عقد رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء محمد عمر المشاي اجتماعا مع مدراء إدارات التوزيع عن المنطقة الشرقية والغربية والجنوبية والوسطى الموزعة بكامل ربوع البلاد بحضور أعضاء مجلس الإدارة.

وقالت الشركة العامة للكهرباء في بيان إن الاجتماع ناقش وضع شبكة التوزيع الخاصة بالكهرباء الموزعة على كامل ربوع البلاد، مبينة أن المشاي استمع لكل مدير إدارة كلا حسب منطقته من حيث جهد التوزيع للتيار الكهربائي والإمكانية والقدرة التوزيعية.

وأصدر المشاي تعليماته بتوفير كامل النواقص والاحتياجات للإدارات المعنية، وشدد على ضرورة الاهتمام بآلية توزيع التيار الكهربائي على المناطق ذات المسافات البعيدة ودرجات الحرارة المنخفضة التي تشهدها الذروة الشتوية.

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة أن الشبكة تلقى تحسنا بجهود كوادر الشركة والتي يُلزم استقرارها وتحسينها بكامل ربوع ليبيا.

يشار إلى أن رئيس مجلس إدارة الشركة يقوم بحزمة من الاجتماعات المتواصلة مع كافة مدراء الإدارة الفنية بالشركة كلا حسب مجاله تليها خطط تنفيذية بما خلصت لهُ مخرجات هذه الاجتماعات.