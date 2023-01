بعد رفع قيود كورونا بالكامل.. حصة ليييا ستكون 7800 حاج لهذا الموسم مع إجراءات جديدة

‎قال نائب رئيس الهيئة العامة للشؤون الحج والعمرة “صبري البوعيشي” للأحرار إنه سيتم إضافة الأعداد المتبقية من قرعة 2021 إلى أعداد قرعة 2022 التي أجريت قبل وباء كورونا وذلك لتكملة حصة ليبيا في الحج.

“حق الحجاج محفوظ”

‎وأكد البوعيشي أنه سيجري حفظ حق الذين لم تسمح أعمارهم بالحج خلال السنوات الماضية بسبب شروط السعودية إبان وباء كورونا.

‎ويعد هذا الموسم من الحج 2023 أول موسم بعد رفع قيود كورونا بالكامل، والسماح لجميع الأعمار بأداء مناسك الحج، حسب وزارة الحج وشؤون العمرة السعودية.

‎7800 حاج ليبي

‎وكان البوعيشي قد قال في تصريحات خاصة للأحرار إن حصة ليبيا هذا العام ستبلغ 7800 حاج، مضيفا أن الهيئة ستبدأ الفترة القادمة في العمل من جميع الفروع في ليبيا لإنهاء إجراءات الحجاج وفق جدول زمني محدد.

‎التجول داخل السعودية

‎وعلى هامش ملتقى “إكسبو الحج” أعلنت وزارة الحج وشؤون العمرة السعودية السماح لجميع بعثات الحج بالتعاقد مع أي شركة مرخصة داخل السعودية.

‎وأوضحت الوزارة أنه سيتم السماح لحاملي التاشيرات بتأدية العمرة وتمديد المدة لهم من 30 إلى 90 يوما، مع السماح لهم بالتجول في كافة أنحاء المملكة.

‎وأضافت الوزارة أنه سيجرى إصدار التأشيرة خلال أقل من 24 ساعة إلكترونيا عبر منصة “نسك”.

