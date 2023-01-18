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مجلس النواب الليبي يدعو لجنة المسار الدستوري لاستئناف المشاورات

تم النشر منذُ 43 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

دعا رئيس لجنة المصالحة الوطنية بمجلس النواب الليبي وعضو لجنة المسار الدستوري، الهادي علي الصغير، بتكليف من رئيس المجلس عقيلة صالح، أعضاء لجنة المسار الدستوري بمجلسي النواب والدولة لاستئناف مشاورات.

وطالب الصغير، أعضاء اللجنة باستئناف المشاورات تأسيساً على توافقات لجنة المسار الدستوري التي عقدت اجتماعاتها بالعاصمة المصرية القاهرة وعلى الاتفاق المبدئي بين رئيسي مجلس النواب والدولة لوضع إطار دستوري ليكون حجر الأساس لإدارة مرحلة ما قبل الانتخابات الشاملة وتمهيدا لإجرائها في اقرب الآجال.

كما دعا لتجسيد هذه التوافقات بصيغة نهائية وإعداد تقرير شامل بنتائج أعمال اللجنة المشتركة للعرض على المجلسين لاعتمادهما كلاً حسب نظامه ولائحته الداخلية.

 

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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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