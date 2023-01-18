غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي رفقة الوفد الروماني تجري عدة زيارات عمل

نظمت غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي عدة زيارات عمل رفقة الوفد الروماني، التي شملت بلدية بنغازي، والفرع البلدي جردينة.

وتناولت اللقاءات أولها في بنغازي دعم وتعزيز فرص العمل المشترك ودعم الحركة التجارية وتسهيل الإجراءات بما يضمن تشجيع القطاع الخاص لتحقيق شراكه حقيقية فاعلة لمصلحة الطرفين.

وأكد رئيس المجلس التيسيري لبلدية بنغازي صقر بوجواري على دعم أي أنشطة تكفل النمو الاقتصادي وفتح مجالات متنوعة وفرص عمل من خلال توطين مشاريع استثمارية داحل مدينة بنغازي.

وفي زيارة جردينة، تجول الوفد على مشاريع خران تجميع مياه النهر الصناعي بالمنطقة وكذلك خزان تجميع مياه النهر الصناعي عمر المختار منطقة سلوق، بالإضافة إلى فتح أفاق وسبل التعاون وتعزيز فرص العمل المشترك في مجال الاستثمار الزراعي والحيواني والاهتمام بالمشاريع الإنتاجية لما لها مردود إيجابي في دعم الاقتصاد الوطني.