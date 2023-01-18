الصغيّر يدعو لجنتي المساري الدستوري بمجلسي النواب والأعلى للدولة لاستئناف المشاورات

طالب رئيس لجنة المصالحة الوطنية وعضو لجنة المسار الدستوري في مجلس النواب الليبي الهادي الصغير أعضاء لجنتي المساري الدستوري بمجلسي النواب والأعلى للدولة، إلى الاجتماع لوضع أساس ليكون حجر أساس ما قبل الانتخابات الشاملة.

وطالب بيان موقع من الصغير بتكليف من رئيس مجلس النواب الطرفين للانعقاد لتسجيد التوافقات وإعداد تقرير شامل لنتائج عمل اللجنتين إلى مجلسي النواب والدولة لاعتمادها كل حسب نظامه ولوائحه الداخلية.

ودعا البيان إلى التواصل والتشاور المباشر لتحديد الزمان والمكان المناسبين بما يضمن سرعة الإنجاز وجودة المخرجات.

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