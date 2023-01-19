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ليبيا.. “باشاغا” يطلع على مستجدات إمدادات المياه للمدن والمشاريع الزراعية

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

عقد رئيس الحكومة الليبية المكلفة، فتحي باشاغا، اليوم الأربعاء، اجتماع مع وزير الثروة المائية، محمد دومة، بديوان رئاسة الوزراء بمدينة سرت.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة إن باشاغا، أطلع خلال الاجتماع على مستجدات الوزارة حيال إمدادات المياه للمدن والمشاريع الزراعية والصعوبات والمعوقات التي تعيق عمل الوزارة.

من جانبه عرض وزير الثروة المائية رؤيته حيال توفير الأمن المائي والحفاظ على المخزون الاستراتيجي الآمن للدولة الليبية.

 

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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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