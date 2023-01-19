الدبيية: أمرت جميع الوزارات بنشر مصروفاتها عملا بمبدأ  الشفافية

أصدر عبدالحميد الدبيية رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة قرارا إلى جميع الوزارات والجهات التابعة لها بنشر المصروفات الحكومية عن العام 2022 في كافة أبواب الميزانية.

وذكرت حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، في بيان لها، أن القرار يأتي عملا بمبدأ الإفصاح والشفافية، وذلك بنشر جميع الوزارات والجهات التابعة لها المصروفات الحكومية عن العام 2022 في كافة أبواب الميزانية.

وأضاف البيان، أن ذلك سيتم بالتنسيق مع وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بالخصوص في موعد أقصاه نهاية الشهر الجاري.

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