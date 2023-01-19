الصغير يدعو النواب والدولة لاستئناف مشاورات المسار الدستوري

العنوان – بنغازي

دعا رئيس لجنة المصالحة الوطنية بمجلس النواب وعضو لجنة المسار الدستوري الهادي الصغير مجلس النواب والدولة لاستئناف مشاورات المسار الدستوري.

وقال الصغير في بيان له :”إن المشاورات تكون تأسيساً على توافقات لجنة المسار الدستوري التي عُقدت اجتماعاتها بالعاصمة المصرية القاهرة وعلى الاتفاق المبدئي بين رئيسي مجلس النواب والدولة في 05 يناير الجاري لتضع إطارًا دستوريًا ليكون حجر الأساس لإدارة مرحلة ما قبل الانتخابات الشاملة وتمهيدا لإجرائها في أقرب الآجال”.

وأضاف رئيس اللجنة، أنه كُلف من قبل رئيس مجلس النواب وهيئة الرئاسة بالدعوة لانعقاد المشاورات لتجسيد هذه التوافقات بصيغة نهائية، وإعداد تقرير شامل بنتائج أعمال اللجنة المشتركة للعرض على المجلسين لاعتمادهما كلاً حسب نظامه ولائحته.