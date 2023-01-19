عميد بلدية طبرق يستقبل وفدًا من اليونيسيف لمناقشة دعم المنظمات للبلدية

الوطن|رصد

استقبل عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية بمكتبه وفد من منظمة اليونيسيف برئاسة ميكيلي سيرفادي، بحضور عضو المجلس التسييري عبدالكريم بوطابونة، ووكيل ديوان البلدية مسعود الوهراني، ومدير الموارد البشريه جاد المولى خليل، ومدير مكتب الشؤون القانونية عبدالعزيز اكريم.

وناقش بوالخطابية خلال اللقاء دور المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة لدعم البلديات والوقوف على المشاكل والنواقص التي تواجه القطاعات داخل طبرق، بالإضافة لقطاعات الصحة والتعليم والأطفال والهجرة والدعم النفسي، مؤكدًا أن أي دعم مقدم من أي منظمة يجب أن يكون عن طريق البلدية لأنها هي الجهة الوحيدة التي تعرف المشاكل والعراقيل التي تواجه هذه القطاعات.

وناقش وكيل ديوان البلدية العديد من الأمور الهامة لإنجاح دور المنظمات الدولية، وعلى هامش الإجتماع قام الوفد بعدة زيارات ميدانية إلى عدد من القطاعات..