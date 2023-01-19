اندلاع اشتباكات بين الميليشيات بمحيط مطار طرابلس الدولي وقصر بن غشير

أفاد سكان قريبون من منطقة قصر بن غشير، مساء الأربعاء، بأنهم سمعوا قبل قليل أصوات انفجارات، فيما بدا أنها رماية بسلاح ثقيل.

وقال أحد هؤلاء السكان، لـ “ليبيا الحدث” إنه سمع خمسة انفجارات قوية متلاحقة، تلاها أصوات رماية خفيفة، مرجحًا أن تكون أصوات الانفجارات صادرة من محيط مطار طرابلس الدولي المحاذي لمنطقة قصر بن غشير، (30 كم) تقريبًا، جنوبي طرابلس.

ومن جانبه أكد مصدر خاص لـ “ليبيا الحدث”، أن الاشتباكات بين الميليشيات سببها رفض إحداها تسليم المطار للشركة التي ستقوم بالصيانة دون تخليصها في ثمن تأمينها للمطار خلال السنوات الماضية.