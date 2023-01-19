بن شتوان: يجب أن لا نسمح للأتراك بمحاربة الروس على الأرض الليبية

رأى المرشح الرئاسي، رئيس اللجنة التسييرية لحزب تيار المشروع الوطني، الدكتور فتحي بن شتوان، أن وحدة ليبيا أصبحت على المحك.

وحذر بن شتوان في تصريح صحفي من أن تتورط الدولة الليبية في حرب مع روسيا وتصبح مثل أوكرانيا، قائلاً: “يجب أن لا نسمح للأتراك بمحاربة الروس على الأرض الليبية مهما كانت الأسباب لأن ذلك فيه دمار لليبيا ونفطها”.

وأضاف: “نحن الدول الصغيرة يجب أن نكون محايدين في الصراع العالمي بين المعسكرين لأن انحيازنا لطرف سيعرض بلادنا للدمار من الطرف الآخر”، متابعا: “ليبيا دولة مسالمة تفتح بلادها للاستثمار الخارجي لكل من يسعى لتقدمها ونهضتها”.