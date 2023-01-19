الدرسي يستقبل لجنة إعداد الهيكل التنظيمي لتسليم عملها

استقبل رئيس جامعة بنغازي عز الدين الدرسي في مكتبه، لجنةَ إعداد الهيكل التنظيمي، وذلك لتسليم العمل جاهزاً بعد إتمام أعمال الطباعة وتجليدها.
واحتوى المجلد على قرارات إنشاء الجامعة، والمراكز البحثية والخدمية واللوائح المنظمة للهيكل التنظيمي للجامعات، كما احتوى المجلد على هياكل الكليات والمراكز والإدارات.
وعرضت اللجنة خلال هذا اللقاء، إحصائيةً بمكونات هذا الهيكل، الذي يتكون من 28 مجلداً للإدارات تتضمن 212 صفحة و70 مجلداً للكليات يتضمن 2909 صفحة، و14 مجلداً للمراكز يتضمن 90 صفحة.
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