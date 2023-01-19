الدرسي يستقبل لجنة إعداد الهيكل التنظيمي لتسليم عملها

استقبل رئيس جامعة بنغازي عز الدين الدرسي في مكتبه، لجنةَ إعداد الهيكل التنظيمي، وذلك لتسليم العمل جاهزاً بعد إتمام أعمال الطباعة وتجليدها.

واحتوى المجلد على قرارات إنشاء الجامعة، والمراكز البحثية والخدمية واللوائح المنظمة للهيكل التنظيمي للجامعات، كما احتوى المجلد على هياكل الكليات والمراكز والإدارات.