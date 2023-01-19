نقابة المعلمين تعلن تنظيم وقفة احتجاجية ضد الاعتداء على المدرسين

تواصل النقيب العام للمعلمين عبد النبي النف مع نقيب المعلمين بمدينة زوارة فؤاد فنص بشأن التعدي على مديرة مدرسة عائشة أبي بكر الأستاذة أنيسة دهان بالضرب من قبل أحد أولياء الأمور.

وحسب بيان للنقابة العامة للمعلمين، فقد أستنكر النقيب العام الحادثة التي وصفها پانها “حادثة شنيعة وبعيدة عن أخلاق وأداب مجتمعنا إتجاه رُسل العلم”.

وأعلنت النقابة العامة للمعلمين بأنه ستكون هناك وقفة تضامنية لشجب مثل هذه الإعتداءات المتكررة على المعلمين، وتوكيل محام عن طريق النقيب العام عبد النبي النف لاستعادة حق الأستاذة أنيسة دهان حتى يتم القصاص من الجناة.

كما تواصل النقيب العام عبد النبي النف مع رئاسة حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة لتفعيل اللائحة التنفيذية (لحماية المعلم) التي تقدمت بها النقابة العامة للمعلمين من القانون رقم4.

وتعرضت انيسة دهان مديرة مدرسة عائشة ام المؤمنين للبنات بزوارة لاعتداء من ولية امر طالبة بالصف الخامس بالمدرسة ومعها جدتها بالضرب تسبب في كسور وجروح في جسدها.