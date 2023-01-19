حسن الصغير: هناك استراتيجية تقضي بعدم استمرار مطار طرابلس كمطار دولي

العنوان – بنغازي

علق سفير ليبيا السابق لدى دولة السنغال حسن الصغير ، اليوم الخميس على الاشتباكات التي وقت بين قوة الردع والكتيبة 111 بإمرة الزوبي حول مطار طرابلس.

وقال الصغير في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :”هناك استراتيجية متبعة منذ 2011 وتم تنفيذها في فجر ليبيا تقضي بعدم استمرار مطار طرابلس العالمي كمطار دولي خاص بطرابلس”.

وتابع المسؤول السابق :”أن ذلك يرجع لسبب وقوع المطار جغرافيا في مناطق بدوية يغلب عليها الطابع (العربي) علاونة عواتة الرقيعات ونطاق نفوذ ونيران الزنتان وورشفانة وترهونة”.

ولفت الصغير إلى أن عبدالرزاق العرادي واآخرون من ذات التيار هم من أسس لهذه الاستراتيجية.

وأوضح أن الردع والأربعات ورثة شرعيين لانقلاب فجر ليبيا ومستمر في تنفيذ هذه الاستراتيجية، في المدى المنظور لا يتصور إعادة صيانة مطار طرابلس وسيتم التركيز على استمرار قاعدة معيتيقة وصالة الركاب بها.

واندلعت في العاصمة الليبية طرابلس اليوم الخميس اشتباكات مسلحة بعد أقل من 24 ساعة من الإعلان عن التجهيزات لصيانة مطار طرابلس.

وكشفت مصادر مطلعة أن الاشتباكات المسلحة التي وقعت كانت بين جهاز الردع وقوة 111 بإمرة عبدالسلام الزوبي التابعين لحكومة الدبيبة من أجل إحكام السيطرة على مطار طرابلس.

وأشارت المصادر إلى أنه تم استخدام كافة أنواع الاسلحة من الخفيفة إلى المتوسطة خلال الاشتبكات التي وصلت منطقة قصر بن غشير.