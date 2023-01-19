المنقوش تبحث مع سفيري السويد والاتحاد الأوروبي عدداً من الملفات المشتركة

الوطن| رصد

استقبلت وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة “نجلاء المنقوش” الأربعاء، سفيرة مملكة السويد في تونس والمعتمدة غير المقيمة لدى ليبيا “آنا مازوير”، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا “خوسيه ساباديل”؛ لمناقشة ملفات قالت إنها تهم البلدين.

المنقوش وخلال اللقاء، شددت على ضرورة تعزيز دور المرأة في الحياة السياسية خاصة أثناء الأزمات وتمكين جهودهن، الإضافة إلى مناقشة ملف حقوق الإنسان واحترام القانون الدولي، بينما أعربت عن عمق العلاقات التاريخية الراسخة والوثيقة التي تجمع بين البلدين، والتي تعود لـ3 قرون مضت، بحسب تعبيرها.