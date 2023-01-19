برلماني إيطالي سابق: يجب تعيين ممثل أوروبي دائم في ليبيا

طالب عضو البرلمانين الأوروبي والإيطالي وعمدة ميلانو سابقًا، جوليانو بيسابيا ضرورة تعيين ممثل أوروبي دائم في ليبيا، والضغط على السلطات الليبية لإغلاق مراكز احتجاز المهاجرين ومراعاة حقوق الإنسان، منتقدًا تجاهل الاتحاد الأوروبي وحكومة بلاده الوضع الليبي والذي أتاح الفرصة لدول أخرى للحصول على موطئ قدم وبناء نفوذ سياسي على حساب الأوروبيين.

وانتقد بيسابيا في مقابلة مع صحيفة إيطالية تجاهل القادة الأوروبيين ليبيا لفترة طويلة، وبشكل أعم الشاطئ الجنوبي للبحر المتوسط؛ لأن لديهم مصالح متعارضة، معتبرًا أن توسع الاتحاد الأوروبي والحرب الروسية ضد أوكرانيا تعني أن الحكومات الأوروبية وجهت أنظارها إلى الشرق فقط، معطية وزنًا ضئيلًا لما كان يحدث في أفريقيا.

كما انتقد البرلماني الأوروبي والإيطالي والذي كان مقرر البرلمان الأوروبي حول الملف الخاص بالوضع في طرابلس وبنغازي، موقف حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني للتعامل مع الوضع في ليبيا وقضية الهجرة والتي سبق أن دعت إلى تطبيق خطة “ماتي” لدعم البلدان المصدرة للهجرة، قائلًا “مما ينبثق من قراءة الجرائد، بشأن ما يسمى بخطة ماتي، لا أعتقد أنني أفهم استراتيجية كاملة من جانب الحكومة، يبدو لي أننا ما زلنا في مرحلة الإعلانات والتمنيات“.

وطالب البرلماني السابق القادة الأوروبيين بضرورة الانتقال في التعامل مع ليبيا من الأقوال إلى الأفعال، قائلًا: “لقد تأخرنا بالفعل بشكل خطير، لقد مر أكثر من 10 سنوات على سقوط القذافي“، لافتًا إلى أن اللامبالاة الأوروبية جرى استيعابها على الفور من قبل دول أخرى مثل تركيا وروسيا، وبعض القوى الخليجية التي شكلت تحالفات مربحة فقط لمصالحها الخاصة، مشيرًا إلى أن النتيجة هي أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه لم يعد لديهم أي نفوذ سياسي في تلك المناطق.