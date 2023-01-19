شرطة قاريونس تضبط امرأة نيجيرية سرقت منزلًا كانت تعمل فيه كمدبرة

العنوان – بنغازي

كشفت مديرية أمن بنغازي أن مركز شرطة قاريونسقبض على امرأة من الجنسية النيجيرية قامت بسرقة مصوغات ذهبية ومبلغ مالي من منزل مواطن تعمل به.

وأوضحت المديرية أن مواطنًا حضر إلى مركز شرطة قاريونس وأبلغ شكواه ضد امرأة من الجنسية النيجيرية تعمل بمنزله كمدبرة منزل قامت بسرقة مبلغ مالي وأغراض.

وأضافت أن المواطن أكد ان المرأة سرقت مصوغات ذهبية ومبلغ مالي 350 دينار وساعة يد وملابس نسائية ولاذت بالفرار.

وأشارت المديرية إلى أن رئيس المركز العميد محسن الفسي أصدر تعليماته بالبحث والتحري وضبط المرأة سالفة الذكر وتم خروج أعضاء التحريات للتحري وجمع المعلومات.

وأفادت أنه عقب ورود معلومات عن تواجد المرأة سالفة الذكر بمنزل بمنطقة بوعطني وتم انتقال أعضاء التحريات إلى منطقة بوعطني وضبط المطلوبة والانتقال بها إلى المركز.

وأكدت المديرية أنه بالاستدلال معها تبين أنها تدعى د.أم من مواليد 2000 وتم إيداعها بالحجز القانوني لوحدة الشرطة النسائية لحين عرضها على النيابة العامة.