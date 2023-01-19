الصغير يدعو أعضاء لجنتي المسار الدستوري من النواب والدولة لاستئناف مشاوراتهم

الوطن / رصد

دعا عضو مجلس النواب الهادي الصغير أعضاء لجنتي المسار الدستوري بالنواب والدولة لاستئناف مشاورات المسار الدستوري.

وقال الصغير في بيان اليوم الأربعاء إنه كُلّف من قبل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بدعوتكم لإعداد تقرير شامل بنتائج أعمال اللجنة وفق توافقات رئيسي المجلسين في القاهرة.

وحثّ الصغير، أعضاء لجنة مجلس النواب وأعضاء لجنة مجلس الدولة على تحديد الزمان والمكان لاستئناف مشاورات المسار الدستوري من أجل تجسيد “التوافقات بين المجلسين” بصيغة نهائية وإعداد تقرير شامل بنتائج أعمال اللجنة.