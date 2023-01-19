مكتب النائب العام يقفل 37 معملاً لتكرير المياه

العنوان – طرابلس

كشف مكتب النائب العام ، أن النائب العام أصدر تعليماته بقفل 37 معملاً لتكرير المياه، بسبب مخالفات عدة.

وأكد المكتب، أن عملية الإقفال تمت بناء على تعليمات المستشار النائب العام ؛ القاضية بمباشرة إجراءات التحقق من التزام معامل تكرير المياه ،بضوابط التعبئة والإنتاج؛ ومراعاة توافر المواصفات المرعية.

وأوضح مكتب النائب العام، أن أعضاء النيابة العامة المنسبون إلى نيابات النظام العام جميعها؛ أخذوا في ممارسة إجراء الانتقال إلى أماكن الإنتاج؛ والإشراف على أعمال منسوبي مركز الرقابة على الأغذية والأدوية ؛ وجهاز الحرس البلدي، في البلديات كافة.

وبين المكتب أن إجراءات التحقيق كشفت عن غياب الاشتراطات الصحية؛ واشتراطات التعبئة؛ والتخزين؛ والتسويق؛ والعرض، في سبعة وثلاثين معملاً لتكرير المياه.

وأضاف المكتب أن سلطة التحقيق أمرت بقفلها كلها ؛ وأخذت العينات اللازمة لإجراء تحليل الخصائص الفيزيائية؛ والكيميائية؛ والبيولوجية للمياه ؛ ثم مضت في طلب إجراء سماع أقوال القائمين على الصناعة .

ولفت المكتب إلى أن النائب العام أكد على وكلائه بإيلاء العناية البالغة للتحقق ؛ واتخاذ التدابير الرامية إلى سلامة ما يُعرَض من مياه الشرب.