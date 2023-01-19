تياجاني: تحدثت عن استقرار ليبيا خلال زيارتي لتونس

الوطن / رصد

قال وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تياجاني، الأربعاء، أنه تحدث عن وئام بين بلاده وتونس بشأن القضية الليبية، وذلك على هامش زيارة يجريها رفقة وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي إلى تونس.

ووصل تيجاني ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي إلى تونس، صباح اليوم الأربعاء، وأجرى الوزيران محادثات مع الرئيس قيس سعيد ووزير الخارجية عثمان الجرندي ووزير الداخلية توفيق شرف الدين، وفق ما ذكرت وكالة “آكي” الإيطالية للأنباء.

ونقلت وكالة “آكي” عن تياجاني قوله في تصريحات للإعلام: “تحدثنا عن ليبيا، واستقرارها مهم جدًا بالنسبة لنا. سنعمل دائمًا معًا أيضًا من أجل أمن الحدود ولحل مشكلة الهجرة أيضًا من خلال اتفاقات سياسية يجب أن تقلل تدفقات الهجرة من ليبيا إلى تونس”، والتي “تنتقل من تونس نحو البحر الأبيض المتوسط وبالتالي إلى إيطاليا”. وأضاف وزير الخارجية الإيطالي: “وجدنا أنفسنا في وئام أيضا بشأن القضية الليبية، وسنواصل العمل معًا”.