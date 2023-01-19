عقب زيارة نائب رئيس الحكومة .. وزير الكهرباء يتابع الأضرار التي لحقت بمنطقة طلميثة

أجرى وزير الكهرباء والطاقات المتجددة عوض البدري اليوم الأربعاء، زيارة لمنطقة طلميثة لمتابعة تركيب حزمة توزيع بقدرة 500 KVA وشحنه بدل الحزمة التالفة بسبب السيول التي لحقت بالمنطقة.

جاء ذلك عقب زيارة نائب رئيس الحكومة على القطراني ووزير الاتصالات ووزير الصحة إلى منطقة طلميثة والتي كانت من أولوياتها التنسيق وسرعة توفير الحزمة وتركيبها وشحنها لرفع المعانة على ما يقارب 250 منزلا.

يشار إلى أن لجنة الأزمة بالمنطقة الشرقية بالحكومة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء علي القطراني، أرسلت قافلة مساعدات إنسانية إلى منطقة طلميثة، بالتعاون مع الهيأة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية، والهلال الأحمر الليبي.