الرئيس النيجيري: بلادنا لا تزال متأثرة سلبًا بالأحداث في ليبيا

أعرب رئيس جمهورية نيجيريا محمد بخاري عن أمله أن يتولى الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي ماكي سال إعادة تركيز الاهتمام خلال القمة المقبلة على إيجاد حلول مستدامة لأزمة ليبيا.

جاء ذلك في كلمة بخاري خلال مشاركته في النسخة الثالثة من المؤتمر الأفريقي لتعزيز السلم الذي أقيم في العاصمة الموريتانية نواكشوط يومي الثلاثاء والأربعاء.

وقال رئيس نيجيريا إنه على الرغم من الانتصار في الحرب على الإرهاب إلا أنهم كدولة «لا يزالون يتأثرون سلبًا بالأحداث في ليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى ومنطقة الساحل والحرب في أوكرانيا».