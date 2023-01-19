ضبط تشكيل عصابي تخصص في السطو المسلح على المحال والمنازل

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، تمكن أعضاء وحدة التحري والقبض بمركز شرطة صبراتة من إلقاء القبض على تشكيل عصابي يمتهن السطو والسرقة ويرتدون الزي العسكري.

وذكرت وزارة الداخلية، في بيان لها، إنه من خلال التحري وجمع المعلومات عن مرتكيبي وقائع السطو والسرقة المقيدة ضد مجهول بدائرة مركز شرطة صبراتة بمديرية أمن صبراتة، تمكن أعضاء وحدة التحري والقبض بالمركز اليوم الأربعاء من القبض على تشكيل عصابي يمتهن السطو والسرقة وهم يقومون يستعملون مركبتين آليتين ويرتدون الزي العسكري.

وأضافت، إنه بالتحقيق معهم اعترفوا بارتكابهم لعدة وقائع السطو والسرقة من المحلات التجارية والصيدليات بمدينة صبراتة وكذلك قطع الطريق والسطو على المارة، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالهم.