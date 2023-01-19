الصغير: العرادي أسس استراتيجية لعدم وجود مطار دولي وعالمي في طرابلس

اعتبر حسن الصغير وكيل وزارة الخارجية الأسبق، أن الاشتباكات المسلحة التي شهدتها منطقة قصر بن غشير، بأنها ضمن استراتيجية متبعة منذ 2011 وتم تنفيذها في فجر ليبيا تقضي بعدم استمرار مطار طرابلس العالمي كمطار دولي خاص بطرابلس.

وقال ” الصغير”، في منشور له بفيسبوك، “هناك استراتيجية متبعة منذ 2011 وتم تنفيذها في فجر ليبيا تقضي بعدم استمرار مطار طرابلس العالمي كمطار دولي خاص بطرابلس بسبب وقوعه جغرافيا في مناطق بدوية يغلب عليها الطابع (العربي ) علاونة عواتة الرقيعات ونطاق نفوذ ونيران الزنتان وورشفانة وترهونة”.

وأضاف “العرادي واخرون من ذات التيار هم من اسس لهذه الاستراتيجية الردع والاربعات ورثة شرعيين لانقلاب فجر ليبيا ومستمر في تنفيذ هذه الاستراتيجية، في المدى المنظور لا يتصور اعادة صيانة مطار طرابلس وسيتم التركيز على استمرار قاعدة معيتيقة وصالة الركاب بها”.