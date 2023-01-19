بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الخميس 19 يناير 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس 19 يناير 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، الطقس يكون متقلب مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة علي مناطق غرب ليبيا , ويشمل الانخفاض باقي المناطق بداية من يوم الغد.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق .

الرياح: غربية فشمالية غربية نشطة السرعة تصل سرعتها إلى (50)كم/س مثيرة للأتربة والغبار على بعض الأماكن.

درجات الحرارة القصوى: : تتراوح مابين (17-10)مْ علي أغلب المناطق.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد -الواحات:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب تتكاثر يوم الغد علي المناطق الساحلية مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الجبل الأخضر.

الرياح: جنوبية إلى جنوبية غربية نشطة تصل سرعتها إلى (50)كم/س مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار تتحول يوم الغد إلى غربية فشمالية غربية نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (16-22)مْ علي أغلب المناطق , وتسجل انخفاض ملحوظ من يوم الغد علي أغلب المناطق.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: جنوبية غربية فشمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على غدامس والحمادة .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (20- 24)مْ, وتسجل علي غدامس(14)مْ ,وتسجل انخفاض ملحوظ بداية من يوم الغد علي باقي المناطق.

السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح:جنوبية إلي جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (22-24)مْ ,وتسجل انخفاض يوم الغد علي بعض المناطق.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:26)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (08:08).