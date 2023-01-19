الطقس في ليبيا.. أجواء باردة والحرارة تصل لـ 10 درجات

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس في ليبيا، والتي أظهرت تعرض مناطق غرب البلاد إلى طقس متقلب مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، يشمل باقي المناطق بداية من الغد.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية، الصادرة عن المركز الوطني، اليوم الخميس، تراوح درجات الحرارة بين 10 و24 درجة مئوية في جميع المناطق.

وفي (رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة)، فالسماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر مساء اليوم مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق.

وتكون الرياح غربية فشمالية غربية، نشطة السرعة تصل سرعتها إلى 50 كيلومترا في الساعة، مثيرة للأتربة والغبار على بعض الأماكن، وتتراوح درجات الحرارة بين 10 و17 درجة مئوية على معظم المناطق.

وفي (الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد – الواحات)، فالسماء صافية إلى ظهور بعض السحب، تتكاثر غدا على المناطق الساحلية، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الجبل الأخضر.

وتكون الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية، نشطة تصل سرعتها إلى 50 كيلومترا في الساعة، تثير الأتربة والغبار، وتتحول غدا إلى غربية فشمالية غربية نشطة السرعة.

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وتتراوح درجات الحرارة بين 16 و22 درجة مئوية على معظم المناطق، وتسجل انخفاضا ملحوظا من الغد على معظم المناطق.

وفي (الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة)، السماء صافية، والرياح جنوبية غربية فشمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على غدامس والحمادة، وتتراوح درجات الحرارة بين 20 و24 درجة مئوية وتسجل 14 درجة مئوية في غدامس وانخفاضا ملحوظا بداية من الغد على باقي المناطق.

وأخيراً في (السرير – تازربو – الكفرة)، السماء صافية، والرياح جنوبية إلي جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول غدا إلى شمالية غربية، وتتراوح درجات الحرارة بين 22 و24 درجة مئوية وتسجل انخفاضاً غداً على بعض المناطق.