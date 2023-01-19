صراع الميليشيات يتجدد.. اشتباكات بالأسلحة الثقيلة في طرابلس

الوطن| رصد

استفاق أهالي طرابلس على أصوات الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة والانفجارات في منطقة قصر بن غشير، بعد أن اندلعت مواجهات عنيفة، صباح الخميس، بين ميليشيات في محيط مطار طرابلس الدولي الواقع جنوب العاصمة.

وتم رصد وقوع 5 انفجارات على الأقل منذ بدء المواجهات بين الميليشيات، تلاها دوي إطلاق النار في المنطقة، قبل أن يعود الهدوء ليخيم على المكان، فيما لم يتضح بعد حجم الأضرار التي لحقت بالمنشآت العامة والخاصة، وما إذا كان وقع ضحايا أو قتلى بصفوف المتحاربين.

واندلعت المواجهات بين “ميليشيا 111” بقيادة عبدالسلام الزوبي، التي أعادت تمركزها مؤخرا في محيط المطار، وبين “ميليشيا الردع” بقيادة عبدالرؤوف كاره، حيث حاولت الأخيرة التقدم للسيطرة على تمركزات عناصر الزوبي في المنطقة.

ودفع “اللواء 444” بقواته إلى قصر بن غشير ومحيط المطار من أجل فض الاشتباك والفصل بين الطرفين، وهو ما تمكنت فيه بالفعل، لكن الأجواء بقت مشحونة حتى الآن، مع قرب خطوط التماس بين المجموعتين المسلحتين، حيث لم تتراجع أي منهما عن مواقعهما، وفق المصادر.

يشار إلى أن مطار طرابلس الدولي خرج من الخدمة منذ عام 2014 حين أطلقت المليشيات في المنطقة الغربية عمليتها حين ذاك المسماة بـ”فجر ليبيا”، والتي أدت إلى تدمير مرافقه تماما، وأصبح اعتماد أهالي العاصمة على مطار معيتيقة الدولي فقط، الخاضع لسيطرة “الردع”.