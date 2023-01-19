العرّادي: المجلس الرئاسي قد يصبح اللاعب الأول في ليبيا

أكد عراب فجر ليبيا “عبدالرزاق العرادي “، أن “المجلس الرئاسي، قد يصبح اللاعب الأول في ليبيا، رغم أنه لا يملك أي سند دستوري سوى الاعتراف الدولي”.

وقال العرادي، في تصريح صحفي، إنه “إذا حصل الرئاسي على دعم المجموعات المسلحة والولايات المتحدة، فيمكنه أن يقوم بإجراءات وتغييرات سياسية كبيرة في البلاد لتحقيق أولوياتها في المنطقة”.

وأردف أن “لقاء المنفي بحفتر والاجتماع الثلاثي في القاهرة، واجتماع الأردن الذي طاله الكتمان، يُرجح أننا بصدد الدخول في مرحلة جديدة سيلعب فيها المجلس الرئاسي دورًا كبيرًا”.

وعقب العرادي مضيفاً “قد نرى قريبا إعادة هيكلة الجيش بقرار من المجلس الرئاسي، ويكون هناك مجلس عسكري ورئاسة أركان موحدة وربما مناطق عسكرية تتبع للمجلس الرئاسي مباشرة”.

وأشار إلى أن “مجلسا النواب والدولة قد يتفقان على تشكيل حكومة مصغرة، مدعومة من قبل الجيش بشكله الجديد، ومرحب بها من قبل الدول الكبرى”.

وختم العرادي موضحًا أن “أمريكا تحتاج إلى واقع سياسي جديد في ليبيا، يسمح بتواجدها في الجنوب الليبي، لتحقيق أولوياتها في مواجهة الحرب الروسية الأوكرانية”.