طقس متقلب وأمطار متفرقة اليوم وغدا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تعرض مناطق غرب البلاد إلى طقس متقلب مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، يشمل باقي المناطق بداية من الغد.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 10 و24 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر مساء اليوم مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق، والرياح غربية فشمالية غربية، نشطة السرعة تصل سرعتها إلى 50 كيلومترا في الساعة، مثيرة للأتربة والغبار على بعض الأماكن، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 10 و17 درجة مئوية على معظم المناطق.

الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد – الواحات

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، تتكاثر غدا على المناطق الساحلية، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الجبل الأخضر، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية، نشطة تصل سرعتها إلى 50 كيلومترا في الساعة، تثير الأتربة والغبار، وتتحول غدا إلى غربية فشمالية غربية نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 16 و22 درجة مئوية على معظم المناطق، وتسجل انخفاضا ملحوظا من الغد على معظم المناطق.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء صافية، والرياح جنوبية غربية فشمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على غدامس والحمادة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و24 درجة مئوية وتسجل 14 درجة مئوية في غدامس وتسجل انخفاضا ملحوظا بداية من الغد على باقي المناطق.

السرير – تازربو – الكفرة

السماء صافية، والرياح جنوبية إلي جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول غدا إلى شمالية غربية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 22 و24 درجة مئوية وتسجل انخفاضا غدا على بعض المناطق.