الارصاد تحذر من تقلبات الطقس وانخفاض ملحوظ للحرارة تصل للصفر المئوي..وامطار متفرقة بهذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الخميس 19/ 01 / 2023م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تشهد طقس متقلب حيت درجات الحرارة تسجل انخفاض ملحوظ على مناطق غرب ليبيا بداية من ظهر اليوم وتسجل نهاراً مابين (10-17)مْ وتنخفض اثناء الليل وساعات الصباح الباكر الى قرابة (الصفر المئوي)مْ على (مرتفعات الجبل الغربى وجنوبه –غدامس – الحمادة) وتتكاثر السحب مساء اليوم على مناطق الشمال الغربى مع احتمالية سقوط امطار متفرقة ليلاً.

ووفقا للتقرير تبقي الرياح نشطة على اغلب المناطق حيت تصل سرعتها إلى (50)كيلومتر/ساعة مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار على مناطق الشمال الشرقي.

ومن المتوقع بحسب التقرير ان تسجل درجات الحرارة علي مناطق الشمال الشرقي والجنوب الشرقي هذا اليوم ما بين (19-25)مْ, وتسجل انخفاض تدريجي من يوم الغد .

وتوقع التقرير أن تشهد أغلب مناطق ليبيا انخفاض واضح في درجات الحرارة خلال ايام الأسبوع القادم .

والله اعلــــــــــــــــــــم.