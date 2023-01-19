غيث: فساد وكارثة في احتياطات العملات الصعبة

قال عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، امراجع غيث، إن تجار العملة انتشروا نتيجة فساد الاعتمادات ومنحة أرباب الأسر وما يسمى ببطاقة الـ10 آلاف، وهي كارثة على احتياطات العملات الصعبة.

وأضاف غيث، في تصريح رصده موقع “الوطن”، أن البعض أحضر آلات نقدية من تركيا وتتم عمليات بيع صورية غير موجودة وتحويل العملات الصعبة إلى الخارج، وهذا دور أجهزة الدولة للقضاء على هذه الظاهرة لأنها تعتبر تهريب للعملة إلى الخارج.

وانتقد غيث، إلغاء شركات التتبع التي تتأكد من وصول البضائع وأن المستورد الذي فتح الاعتماد له شركة قائمة على الأرض فعليا، لكن تم إلغاء هذه الشركة على أمل التعاقد مع شركة أخرى، لكن هذا لم يتم حتى الآن.