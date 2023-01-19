موجة برد شديدة في ليبيا الأسبوع القادم والحرارة تنخفض للصفر في بعض المناطق ليلا

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، أن تشهد أغلب مناطق ليبيا انخفاضا واضحا في درجات الحرارة خلال أيام الأسبوع القادم.

وذكر المركز، اليوم، بقاء الطقس متقلبا، حيت درجات الحرارة تسجل انخفاضا ملحوظا على مناطق غرب ليبيا بداية من ظهر اليوم.

وأوضح، أن درجات الحرارة، تسجل نهارا ما بين 10 و17 درجة مئوية وتنخفض أثناء الليل وساعات الصباح الباكر إلى قرابة (الصفر المئوي) على مرتفعات الجبل الغربي وجنوبه وغدامس والحمادة.

وأشار إلى أن السحب تتكاثر مساء اليوم على مناطق الشمال الغربي مع احتمالية سقوط أمطار متفرقة ليلاً.

وأضاف، أن الرياح تبقى نشطة على أغلب المناطق وتصل سرعتها إلى 50 كلم/ الساعة، مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار على مناطق الشمال الشرقي.

وقال إن درجات الحرارة على مناطق الشمال الشرقي والجنوب الشرقي ستكون اليوم ما بين 19 و25 درجة وتسجل انخفاضا تدريجيا اعتبارا من يوم الغد.