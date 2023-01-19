عون يشارك في أسبوع أبو ظبي للاستدامة

قام وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة، محمد عون، والوفد المرافق له بزيارة وزير الطاقة والبنية التحتية بأبوظبي بدولة الامارات العربية المتحدة سهيل محمد المزروعي، بمقر مبني المعارض الوطني الاماراتي الذي يقام فيه أسبوع الاستدامة الامارتي.

وأبدى الوزير الاماراتي استعداده لتبادل المعلومات والخبرات والزيارات مع وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة في شتى مجالات الطاقة، لافتا إلى أنهم على استعداد للتعاون ووضع تجاربهم وخبرتهم لمصلحة البلدين وأعطى شرح تفصيلي لعمل وزارته وأفاد بأن توحيد كافة أوجه الطاقة في وزارة واحدة قد أفاد دولتهم في التخطيط والتنفيذ والتوفير.

وأوضح الوزير مخططات وزارة النفط والغاز ورؤيتها لمستقبل قطاع النفط في دولة ليبيا وآلية العمل التي تعود بالفائدة على البلاد وتساهم في التخفيف من حدة الأزمة العالمية نظراً لموقع البلاد المتميز وقربه من البلدان المشترية للنفط الخام والغاز

وفي ختام الزيارة اتفق الطرفان على الاستمرار في التواصل وتبادل المعلومات والتنسيق لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين.