ليبيا – قال صلاح الدين الشكري أستاذ القانون الدستوري ومستشار القيادة العامة للجيش إن الطبقة السياسية الحاكمة لا تريد الخروج من المشهد، سواء مجلس الدولة المنتهي الصلاحية، أو حتى مجلس النواب، معتبرًا أن كليهمامستفيد من هذا الوضع بهدف البقاء في منصبه.

الشكري وفي مداخلة له عبر برنامج “أصوات مغاربية” الذي بث على قناة “الغد” اعتبر أن التصريحات الصادرة عن رئيس مجلس النواب، تمثل إهانة للشعب الليبي، ودليل على عدم اهتمام أي من المجلسين في الوصول إلى صيغة توافقية وإجراء الانتخابات الرئاسية وتحقيق رغبة الشعب الليبي في الاستقرار والأمن.

Shares

The post الشكري: مجلسي النواب والدولة غير مهتمين بإجراء الانتخابات الرئاسية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية