قال رئيس خطط وعمليات القيادة العامة لسلطات الموانئ الإيطالية الأدميرال جوزيبي أوليشينو إن عام 2022 شهد وصول 105 ألف مهاجر عن طريق البحر بمعدل زيادة بلغ 56% عن العام 2021.

أوليشينو وفي جلسة استماع للجنة الشؤون الدستورية والنقل الأربعاء أضاف أن المهاجرين انطلقوا من دول المتوسط أكثرهم من ليبيا، والتي سجلت نسبة زيادة بلغت الـ 70% أي بواقع 53 ألف مهاجر.

وأشار أوليشينو إلى أن سفن المنظمات غير الحكومية تنشط على خط “برقة – لامبيدوزا” وقد أنقذت أكثر من 11 ألف مهاجر كانوا قد انطلقوا من غرب ليبيا، لافتا إلى أن هناك خطّين للتدفقات من ليبيا هي منطقة “طرابلس” انطلق من سواحلها 33 ألفا ومنطقة “برقة” 20 ألفا.

المصدر: وكالة آكي الإيطالية

The post نصفهم انطلقوا من ليبيا.. 105 ألف مهاجر وصلوا إلى إيطاليا عام 2022 appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار