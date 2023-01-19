الجزائر: إنشاء شبكة كهرباء مباشرة مع ليبيا تحتاج إلى تمويل

قال مدير عام شركة سونلغاز الجزائرية مراد عجال إن المحادثات مع مسؤولي شركة الكهرباء في ليبيا تتمحور حول مشروع إنشاء شبكة كهرباء مباشرة مع ليبيا، والذي يجب على الطرفيْن إيجاد مصادر تمويل من أجلها، كما أنّ إنجاز المشروع يتطلب وقتا.

وأضاف عجال إنّهم يبحثون مع الشركة العامة للكهرباء تصدير الكهرباء إلى ليبيا.

وأشار عجال إلى أن كميات الكهرباء المصدّرة إلى ليبيا لن تكون كبيرة في حال ما إذا قامت سونلغاز بنقلها عبر تونس، مشيرا إلى أنّ المحادثات مع الشركة العامة للكهرباء في ليبيا مستمرة في هذا الشأن.

وأبدى مراد عجال استعداد الجزائر تقديم خدماتها للجانب الليبي في مختلف مجالات الطاقة، على رأسها مسألة تصدير الكهرباء، إضافة إلى مجالات أخرى تشمل صيانة المحطات وشبكات الكهرباء وتشغيلها، وأيضًا صيانة المعدات وتصنيع قطع الغيار، وتدريب العاملين.

كان وفد من مسؤولي الشركة العامة للكهرباء في ليبيا أجروا زيارة إلى الجزائر الشهر الماضي، التقوا خلالها مع المسؤوليين في شركة الكهرباء الجزائرية سونلغاز، وناقش الوفدان سبل إعادة تنشيط علاقات التعاون بين سونلغاز وجيكول.

Trending دبيبة: نتمسك بوحدة ليبيا ونرفض أي محاولات لتقسيمها

ووافقت الشركة الجزائرية على تلبية الاحتياجات الليبية من الكهرباء عام 2021، إذ اتفق الجانبان على تصدير الكهرباء من الجزائر إلى ليبيا عبر شبكة الكهرباء التونسية، بما يصل إلى 200 ميغاوات.