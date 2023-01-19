الصادق: الميليشيات تتصارع على السلطة والنفوذ وسرقة المال

الوطن| رصد

قال الخبير العسكري، محمد الصادق، إن الميليشيات في المنطقة الغربية تتصارع دائما على السلطة والنفوذ وسرقة المال العام، مع غياب رادع لها.

وجاء حديث الصادق تعليقا على الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين ميليشيات بمنطقة قصر بن غشير في محيط مطار طرابلس الدولي جنوب طرابلس.

وأضاف الصادق: “لا يختلف المشهد في محيط مطار طرابلس كثيرا عن المواجهات التي جرت في العجيلات أو مناطق أخرى في غرب ليبيا خلال الفترة الماضية، فتلك المواجهات صارت معتادة على الليبيين القاطنين في تلك الأماكن”.

ووفق الصادق، “تجدد تلك المناوشات عند الحديث عن المسار العسكري لحل الأزمة الليبية، وأهمية إيجاد حل نهائي وفوري للانفلات الأمني في المدن الغربية، واحتكار الدولة للسلاح، وقيام مؤسسات أمنية وعسكرية لضبط المشهد في تلك المناطق”.

وتم رصد وقوع 5 انفجارات على الأقل منذ بدء المواجهات بين الميليشيات اليوم، تلاها دوي إطلاق النار في المنطقة، قبل أن يعود الهدوء ليخيم على المكان، فيما لم يتضح بعد حجم الأضرار التي لحقت بالمنشآت العامة والخاصة، وما إذا كان وقع ضحايا أو قتلى بصفوف المتحاربين.

واندلعت المواجهات بين “ميليشيا 111” بقيادة عبدالسلام الزوبي، التي أعادت تمركزها مؤخرا في محيط المطار، وبين “ميليشيا الردع” بقيادة عبدالرؤوف كاره، حيث حاولت الأخيرة التقدم للسيطرة على تمركزات عناصر الزوبي في المنطقة.

ودفع “اللواء 444” بقواته إلى قصر بن غشير ومحيط المطار من أجل فض الاشتباك والفصل بين الطرفين، وهو ما تمكنت فيه بالفعل، لكن الأجواء بقت مشحونة حتى الآن، مع قرب خطوط التماس بين المجموعتين المسلحتين، حيث لم تتراجع أي منهما عن مواقعهما.