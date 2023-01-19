الإمداد الطبي يعلن الشروع في توزيع أغذية الحساسية على فروع المنطقة الشرقية وفزان الوسطى

أخبار ليبيا 24

أعلن، جهاز الإمداد الطبي، اليوم الخميس، الشروع في توزيع أغذية الحساسية على فروع، المنطقة الشرقية، وفزان الوسطى.

وقال الجهاز، إن مخازنه بدأت في توزيع أغذية الحساسية على فروع المنطقة الشرقية وفزان الوسطى، مشبرًا إلى أنه سينشر تفاصيل عملية التوزيع لاحقًا.

وعقدت لجنة إدارة جهاز الإمداد، الثلاثاء، اجتماعها الأول للعام الجاري، حيث استعرضت خلاله برنامج العمل للعام 2023، وبعض المواضيع الاستعجالية التي تحتاج لتدخل لجنة الإدارة للفصل فيها نظرا لأهميتها.

واطلعت لجنة الإدارة على التقارير الفنية الصادرة من مديري إدارات كل من، شؤون الأدوية، وشؤون التجهيزات، والمخازن والتوزيع، بالإضافة لتقرير الاعتمادات المستندية المفتوحة خلال العام 2022، ومتابعة لجنة تسوية الاعتمادات.

وجرى التأكيد على تكاتف الجهود خلال العام الحالي لتذليل الصعوبات التي تعيق عمل الجهاز حتى يتمكن من أداء المهام الموكلة له.