لنقي: الملف الليبي أصبح مهماً جداً لأمريكا بدليل زيارة بيرنز إلى ليبيا

اعتبر عضو مجلس الدولة أحمد لنقي أن حرب روسيا على أوكرانيا دفعت الولايات المتحدة لمنع الروس من الاستفادة من تواجدهم على الأراضي الليبيـة، مضيفاً أن الملف الليبـي أصبح من ضمن اهتمامات الحكومة الأمريكية، بدليل زيارة مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز إلى طرابلس وبنغازي.

وأضاف لنقي أن الأمريكان حثّوا المسؤولين الليبييـن على ضرورة العمل على استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية وعدم المساس بقطاع النفط والعمل على إجراء الانتخابات في أقرب وقت، منوهاً بأن ما يمرّ به العالم حالياً من مختنقات اقتصادية وحروب جعلت بعض الدول الكبرى والإقليمية تتّجه نحو إعطاء مسألة استقرار ليبيا وسلامة أراضيها اهتمامًا كبيراً سعياً لإنهاء الانسداد السياسي الحالي فيها.