الشيباني: مجلس النواب يقود المصالحة الوطنية الحقيقية

أكد عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني، أن هناك لغط ولف ودوران واستحداث مصطلحات ومسميات ومؤتمرات، حتى لا تعقد الانتخابات، مشددا على أن مجلس النواب يقود المصالحة الوطنية الحقيقية ولن يقصي أي طرف، فالشعب هو السيد.

وقال الشيباني، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “كل هذا اللغط واللف والدوران حتى أصبحنا في دوامة؛ قاعدة دستورية ما قاعدة دستورية، وتعديل دستوري ثالث عشر، استفتاء على ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، التوافق بين مجلس النواب والدولة وعدم التوافق، لقاءات في القاهرة بين شيوخ النجع لا يتمخض عنها شيئا، الحاج باتيلي يصرح ويهدد بالبحث عن «بدائل»، السفراء يتحدثون كثيرا ولا يقولون شيئا، الرئاسي يريد أن يتعلم الحجامة في رؤوس اليتامى”.

وأضاف “ألم نكن قاب قوسين أو أدني من إجراء الانتخابات وأصدر مجلس النواب القوانين المنظمة لذلك بدون قاعدة دستورية واستلم الناخبين بطاقاتهم وسكتت المعارضة الداخلية لترشح العسكريين وخيم عليهم سكون المقابر، بعدها قالوا الأمريكان والإنجليز سرا بكل خبث «فيتو» على سيف الإسلام، إلا سيف الإسلام”.

وتابع “فجأة رفضت المفوضية إعلان قوائم المترشحين للرئاسة وقالوا توجد قوة قاهرة تمنع إجراء الانتخابات، هل اختفت القوة القاهرة وعلى من يقع اللوم يا ترى؟، مجلس النواب يقود المصالحة الوطنية الحقيقية ولن يقصي أي طرف الشعب هو السيد. هذا كي لا ننسى. عاشت ليبيا”.