تنبيه هام بشأن موجة برد الأسبوع القادم على ليبيا

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تشهد أغلب مناطق ليبيا انخفاضا واضحا في درجات الحرارة خلال أيام الأسبوع القادم، وفق ما جاء في توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وتوقع المركز، اليوم الخميس، بقاء الطقس متقلبا، حيث درجات الحرارة تسجل انخفاضا ملحوظا على مناطق غرب ليبيا بداية من ظهر اليوم.

وأفاد، أن درجات الحرارة، تسجل نهارا ما بين 10 و17 درجة مئوية وتنخفض أثناء الليل وساعات الصباح الباكر إلى قرابة (الصفر المئوي) على مرتفعات الجبل الغربي وجنوبه وغدامس والحمادة.

وأشار إلى أن السحب تتكاثر مساء اليوم على مناطق الشمال الغربي مع احتمالية سقوط أمطار متفرقة ليلاً، بينما تبقى الرياح نشطة على أغلب المناطق وتصل سرعتها إلى 50 كلم/ الساعة، مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار على مناطق الشمال الشرقي.

وقال، المركز الوطني للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة على مناطق الشمال الشرقي والجنوب الشرقي ستكون اليوم ما بين 19 و25 درجة وتسجل انخفاضا تدريجيا اعتبارا من يوم الغد.