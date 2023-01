ليبيا – علق عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب على كلمة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في جلسة المجلس أمس الثلاثاء، معتبرًا أن تصريحات صالح تؤكد أن التعامل معه محفوف بعدم الثقة.

معزب وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” قال: “إن تصريحات عقيلة بشأن اختصاص مجلس النواب وحده بإصدار القوانين وفق الإعلان الدستوري، غير صحيحة، لأن مجلس الدولة لم يكن موجودًا عند صدور الإعلان الدستوري”.

وأوضح أن الاتفاق السياسي هو الذي حدّد اختصاصات مجلس الدولة، وأهمها مشاركته مع مجلس النواب في إصدار القوانين.

وبين أن نقطة الخلاف هي ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، مشيرًا إلى أن تيار فبراير كان واضحًا منذ البداية بضرورة منع ترشح الفئتين.

وأضاف: “محاولات عقيلة الالتفاف والسماح بترشح الفئتين، لم تنجح، ومنها فكرته عن تخلي الفائز بالانتخابات عن الجنسية الثانية، والأخرى عن طرح نقاط الخلاف على استفتاء شعبي” .

معزب ختم: “يقدّم عقيلة كلَّ يوم اقتراح، وقدم عرض الآن تعديل الإعلان الدستوري، محاولًا إرضاء وإشباع تعطش حفتر للسلطة”.

Shares

The post معزب: صالح قدم عرضًا الآن لتعديل الإعلان الدستوري لإرضاء حفتر first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية