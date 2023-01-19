إيطاليا: 70 % زيادة في عدد المهاجرين غير الشرعيين من ليبيا خلال 2022

شهد عام 2022 وصول 53 ألف مهاجر غير نظامي عن طريق البحر من ليبيا، بزيادة قدرها 70%، أغلبهم انطلقوا من منطقة طرابلس.

وقال رئيس القسم الثالث لخطط وعمليات القيادة العامة لسلطات الموانئ الإيطالية، الأدميرال جوزيبي أوليشينو، إن سفن المنظمات غير الحكومية تنشط على خط برقة- لامبيدوزا أنقذت أكثر من 11 ألف شخص، 34% منهم غادروا من غرب ليبيا.

وأشار المسؤول الإيطالي، إلى وصول 105 آلاف وافد من المهاجرين عن طريق البحر، خلال العام 2022، بزيادة بمعدل 56% عن العام الذي يسبقه،1401 منهم انطلقوا من الجزائر و32 ألفا من تونس بزيادة قدرها 60%.

والأربعاء، أكدت تونس وإيطاليا ضرورة اعتماد مقاربة شاملة لظاهرة الهجرة غير الشرعية تتجاوز البعد الأمني البحت وتعالج أسبابها العميقة وتُوفر الأطر المبتكرة والآليات المناسبة لتطوير الهجرة النظامية.