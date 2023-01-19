الصغير: حسم النقاط الخلافية بالمسار الدستوري قريبا

الوطن| رصد

قال عضو مجلس النواب، الهادي الصغير، إن مجلس الدولة رد على مطالبة المستشار عقيلة صالح لجنتي المسار الدستوري بالاجتماع عاجلا، بالاستجابة للدعوة وأبدى استعداده للاجتماع في أقرب وقت.

وأضاف الصغير أن الاجتماعات ستعقد بين اللجنتين خلال الأسبوع القادم، مبينا أن اجتماع لجنتي المسار الدستوري ستعقد في مدينة البيضاء أو كما كانت سابقا في العاصمة المصرية القاهرة والمشاورات ما زالت جارية بخصوص المكان.

وكشف أن أهم النقاط التي ستبدأ اللجنتان بمناقشتها هي ما تبقى من نقاط ومواد خلافية لحسمها ثم عرضها على المجلسين للتصويت.

وأكد الصغير إبلاغ البعثة الأممية للدعم في ليبيا بالأمر، وأبدت استعدادها لرعاية عودة الاجتماعات الدستورية.